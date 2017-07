CSD-Sampler

× Erweitern House of Pride

„Angesichts der ständigen Zunahme von rückwärtsgewandten Ideen und Parolen möchten die PRIDEs bundesweit ein Zeichen setzen: Wir stehen zusammen, wir sind hier und wir zeigen Flagge!“, so Joerg Altenrath vom Cologne Pride.

Die Idee eines eigenen Samplers sorgte sofort für große Begeisterung bei den CSD-Organisationen. In der Vergangenheit hatte es bereits in verschiedenen Städten eigene PRIDE-Hymnen gegeben, allerdings noch nie in einem deutschlandweiten Bündnis und noch nie in Kooperation mit einer großen Plattenfirma. Mit Sony Music wurde es denkbar, einen namhaften internationalen Act zu gewinnen.

„Der neue Sampler besteht aus vierzig sommerlichen und tanzbaren Titeln, die allesamt der queeren Community bekannt und dieses Jahr bestimmt auf vielen CSDs zu hören sein werden“, erläutert Monique King vom CSD Berlin. „Es war uns wichtig, dass die Musik Spaß macht – aber auch ein Statement ist.“ Das hat geklappt! Mit dabei sind Calvin Harris, Alle Farben, Sia, Wankelmut, Beth Ditto (Bild unten), Hurts (Bild rechts) oder auch Bakermat. Vom Verkauf des Albums wird die Initiative „Enough Is Enough! Open Your Mouth!“ unterstützt. http://www.houseofpride.de/