Christian von Borries auf der Pluriversale in Köln

Schon seit dem 2. September – und noch bis zum 16. Dezember – lädt die Akademie der Künste der Welt zur fünften Ausgabe des Festivals in die Stadt am Rhein ein.

× Erweitern Christian von Borries

Zu sehen sind hier mitunter durchaus kritische und provokante Werke zur aktuellen Lage der Welt. Die künstlerischen Positionen greifen auf unterschiedlichste Stilmittel zu, um sich mit den Problemen der Gesellschaft, etwa der Flüchtlingskrise, auseinanderzusetzen. Ans Herz legen wollen wir dir hier aber Christian von Borries Film „Desert of the Real“. Der Künstler bereiste dafür die modernen Einöden nach dem Platzen der Immobilienblase: steppenähnliche Vorstädte von Phoenix oder eine nie fertiggestellte Ferienanlage in Georgien ... Ein Film, der nachdenklich macht.

www.academycologne.org

Ein Artikel aus der aktuellen blu. Hier kostenlos online und als App: https://goo.gl/efoC32