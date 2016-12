CARL COX + CAPPELLA: GREATEST HITS & REMIXES

CAPPELLA EURODANCE

Silvester, Weihnachtsrummel, Eurodance. Passend zur Jahreszeit der durchtanzten Nächte veröffentlichte ZYX Music eine neue Hitsammlung des Italo-House-Projekts Cappella.

Repetative Melodieelemente, ein catchy Refrain und alles zusammengehalten durch eine extrem treibende Hookline und eine fette Bass Drum, das war der Sound von Cappella.

Auf der 2CD „Greatest Hits & Remixes“ finden sich überraschend coole und klubtaugliche Versionen (manchmal in Überlänge!) der Hits des Projekts aus dem Zeitraum 1988 („Bauhaus“, einer der ersten Hits) über 1994/1995 („Move It Up“) bis hin zu „Angel“ (führte 2004 die Dancecharts an ...). Unsere Anspieltipps sind „U Got 2 Let the Music“, „Tell Me the Way“, „Move on Baby (Armand Van Helden Version)“ und der Megamix von Carl Cox. Aufdrehen, abgehen, die Welt verstehen. Oder so.