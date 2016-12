CÄTHE kommt live

Ina Müller sagte über Cäthe, dass die Sympathische die beste Sängerin Deutschlands sei.

× Erweitern FOTO: T. DIRR Cäthe

„Das ist natürlich ein Ritterschlag von Ina, ich kann mich gar nicht oft genug bei ihr bedanken.“. verrät die Poetische geschmeichelt, „Der Auftritt bei „Inas Nacht“ hat mir wirklich geholfen. Ina hat ein sehr unterschiedliches Publikum mit Menschen zwischen 13 und 75, und das spiegelt sich jetzt so ähnlich auch in meinen Konzerten wider.“ Und wie entsteht ihre Musik so? „Ich sitze oft mit der Gitarre auf dem Bett und gucke, was da kommt. Diese Unmittelbarkeit ist mir wichtig. Ich habe jahrelang am Rechner gesessen und viel getüftelt mit den Beats und so, dabei verrennt man sich schnell. Auf dem „Vagabund“-Album bin ich dann wieder zum klassischen Schreiben zurückgekehrt.“ Und das tat ihr gut!

Wer Cäthe live erleben will, hat jetzt die Chance dazu, denn sie kommt auf Tournee:

TOURDATEN

31.1.17 Bremen, Modernes,

1.2.17, Hamburg, Knust,

2.2.17, Bonn, Harmonie,

3.2.17, Potsdam, Waschhaus,

4.2.17, Leipzig, Naumanns,

8.2.17, Braunschweig, Brunsviga,

9.2.17, Münster, Hot Jazz Club,

10.2.17, Hallstadt (Bamberg), Kulturboden,

11.2.17, Kaiserslautern, Kammgarn