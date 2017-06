Buchtipp: Erzähl mir von Deutschland, Soumar

× Erweitern Flüchtlinge

Der 1980 geborene Autor Florian Schmitz lebt in Thessaloniki und Berlin, zwei gute Orte, um über Deutschland nachzudenken. Näher gebracht hat ihm seine Heimat aber ein syrischer Flüchling – darüber schreibt Schmitz in dem Buch „Erzähl mir von Deutschland, Soumar“.

„Ich beschreibe darin, wie die Freundschaft mit einem syrischen Flüchtling, der in Bremen lebt, mich dazu gebracht hat, mein Deutschlandbild und mein ‚Linkssein‘ kritisch zu hinterfragen", verrät er.

Auch das Spannungsfeld Homosexualität wird in dem Buch angesprochen, schließlich ist das Verhalten einiger neu nach Deutschland Gekommener in Sachen Szene durchaus eine Baustelle.

„Ich habe ihn insgesamt sieben Mal in Bremen besucht, wo er mich quasi in die Stadt integriert hat. Zu Beginn musste ich mich auch mit meinem eigenen Klischees beschäftigen. Wird er mich aufgrund meiner Sexualität akzeptieren? Wir hatten uns auf einer Fähre in Griechenland kennengelernt, als er auf der Flucht war. Bei meinem ersten Besuch in Bremen habe ich mich dann geortet und es war gar kein Problem. Auch bin ich einem syrischen Flüchtling begegnet, der bei einem lesbischen Ehepaar zur Untermiete wohnt. Der Fokus des Buches aber liegt nicht auf meinem Schwulsein, etwas. das mir auch in Griechenland das Leben nicht immer nur leichter macht. In meinem Buch geht es um die Begegnung an sich und wie sie mein Weltbild beeinflusst hat. Es geht darum, dass ich mich erst vor Gefahren schützen kann, wenn ich meine Positionen kritisch hinterfrage und meine eigenen Klischees überwinde.“

https://www.m-vg.de/