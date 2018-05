Tim gibt den Fans, was sie wollen

× Erweitern Tim Gebert präsentiert Muskeln und sein neues Buch.

Vor etwa einem Jahr erschien das erste Buch aus der „Fynn Phönix“-Fantasy-Buchreihe, jetzt kommt ein neuer Teil der Saga auf den Markt.

„Fynn Phönix und der Schatz der himmlischen Steppe“ heißt das neue Werk des Autoren aus Baden-Württemberg, der auch schon recht erfolgreich bei „Mr. Gay“ antrat. Mit seinen Fantasy-Romanen beweist Tim, dass er auch was im Kopf hat.

Klar, man muss solche Literatur mögen, wenn man allerdings Lust auf Teufelsmonster, Erzengel und Zauberei hat, dann sind seine Bücher genau das Richtige!

Sein neustes Buch spinnt die Geschichte weiter von Fynn, dem einst als Baby eines der acht Teufelsmonster „eingepflanzt“ wurde, um so die Gefahr zu bannen. Doch eine böse Organisation versucht nun, die Monster in ihm und in den anderen Babys zu wecken ...

www.sadwolf-verlag.de

www.facebook.com/Autor-Tim-Gebert

www.instagram.com/_toms_diner