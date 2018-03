ROMAN: Eine rigorose Gesellschaftskritik

„Nackt über Berlin“: das womöglich beste Buch des Frühjahrs.

Nein, das ist nicht noch ein Buch, das die deutsche Hauptstadt anpreist und in höchsten Tönen lobt. Es ist ein urkomischer, pardon, tragikomischer Roman von Axel Ranisch. Sein Debütroman! „Dieser Roman bin ich, trotzdem ist alles erfunden“, so der Autor über sein Buch. Erzählt wird von Musikfreak Jannick, 17 Jahre jung, dick, schwul und verliebt in seinen Freund Tai. Den Verfasser des Buchs wirst du sicher schon kennen: Axel Ranisch ist Regisseur, Schauspieler und Opernschreiber, sehr populär wurden seine Filme „Dicke Mädchen“, „Ich fühl mich Disco“ und „Alki Alki“.

