Jörn Höpfner: Der Supermarkt als Petrischale der Gesellschaft

In seinem neuen Buch durchleuchtet der preisgekrönte Science Slammer* unser Verhalten.

× Erweitern Jörn Höfner

„Sag mir, was du kaufst, und ich sag dir, wer du bist“ ist ein unterhaltsames Buch, das sich mit dem auseinandersetzt, was uns mehr und mehr ausmacht: unserem Konsum. War es früher exklusiv die Religion oder der soziale Stand, so ist es jetzt oft das, was wir einkaufen, das uns definiert. Und daher kann man auch vom Einkauf her Rückschlüsse auf den Käufer ziehen – ganz so, wie es die großen Konzerne ja schon lange tun (Stichwort: Datensammler Amazon und Google). In „Sag mir, was du kaufst, und ich sag dir, wer du bist“ erklärt Jörn Höpfner, wie man vom Einkaufskorb aufs soziale Milieu schließen kann. Ein gar nicht so platter Lesespaß, der Mitte Januar bei Goldmann Taschenbuch erschienen ist.