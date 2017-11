Die Suche nach Authentizität

× Erweitern iO Tillett Wright

iO Tillett Wright hält regelmäßig Vorträge an zahlreichen Universitäten zum Thema Geschlechteridentität. Und iO hat ein Buch geschrieben.

„Darling Days – Mein Leben zwischen den Geschlechtern“ heißt dieses allseits hochgelobte Buch von iO Tillett Wright. Der Autor selbst ist Jahrgang 1985, zu lesen bekommt man also Geschichten eines Heranwachsenden. Das Buch, das von der Szene der späten 1980er in New York erzählt, ist trotzdem (deswegen?) super.

„Mit sechs will iO kein Mädchen mehr sein. [...] Also gibt sich iO als Junge aus. Und wächst auf in einem rauen, grenzenlosen Wunderland, zwischen Dragqueens, Performancekünstlern und den Freunden seiner Patentante Nan Goldin“. Interessant, das Buch. Aufgepasst: iO Tillett Wright stellt sein Buch am 18. Januar an der Volksbühne in Berlin-Mitte vor. www.suhrkamp.de