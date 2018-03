Georg Uecker – Das Buch

× Erweitern FOTO: G. GERSTER Georg Uecker

Er gehört zu den beliebtesten deutschen TV-Stars. Der erste Kuss zweier Männer in einer deutschen Fernsehserie machte ihn als Dr. Carsten Flöter schlagartig berühmt. Und er ist ein Vorkämpfer der Schwulenbewegung: Für seinen Kampf gegen HIV und Aids erhielt er 2010 den ReD-Award.

Der 1962 Geborene wuchs in einer deutsch-norwegischen Familie in Bonn am Rhein auf. Als „Unterhaltungsfacharbeiter“ begeistert er die Fernsehzuschauer in der „Lindenstraße“, wie auch als Spielleiter in der „Schillerstraße“ und Producer der Late Night Show „Blond am Freitag“.Doch das Urgestein musste privat schwere Schicksalsschläge einstecken: Sein Freund stirbt an Aids, und er selbst erhält im Rahmen einer Krebsbehandlung eine HIV-Diagnose. Er verliert alles, was er hat, doch er kämpft sich ins Leben zurück. Jetzt erscheint sein ermutigendes Buch „Ich mach dann mal weiter!“

www.fischerverlage.de