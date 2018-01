Florian Burkhardt: „Das Gewicht der Freiheit“

× Erweitern Foto: Lorenzo Marcucci,1997 Florian Burkhardt

In seinem Roman erzählt der Künstler aus seinem Leben als Schauspieler in Hollywood, als international erfolgreiches Model, als Internetpionier und Psychiatriepatient.

Ein bewegender Blick zurück! „Mein Leben ist eine moderne Ikarus-Geschichte: Ich hob ab, kam der Sonne zu nahe und verbrannte. Ich habe am eigenen Leib erfahren, wie schwer das Gewicht der Freiheit wiegen kann“, so Florian über sein Schicksal, das ihn für Dolce & Gabbana, Prada und Gucci laufen ließ, ihn zu David LaChapelle brachte und schließlich – aufgrund einer Angststörung – in eine psychiatrische Klinik. Sein autobiografischer Roman „Das Gewicht der Freiheit“ erscheint bei Wörterseh.

www.woerterseh.ch

Zur Musik

Am 1.2. wird die neue Single „Nur eine Maschine“ ihre Premiere feiern.

http://electroboy.ch