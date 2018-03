Eine Wiener Queergeschichte

× Erweitern Christopher Wurmdobler, Foto: Gregor Hofbauer / Gregorhofbauer.Photography

Spätestens seit der großartigen TV-Serie „Vorstadtweiber“ denkt man auch in Deutschland über das Szenelben in Österreich nach. Und jetzt gibt es das als Roman.

„Eine Wiener Altbauwohnung voll mit Schwulen um die dreißig, die die Lieblingsklamotten ihrer toten Mutter trugen und in kollektiver Verzückung mit Blümchen ‚Wie ein Boom-Boom-Boomerang komm ich immer wieder bei dir an‘ kreischten: In der nächsten Therapiestunde mit Herrn Richter würde Steph einiges zu besprechen haben.“

Schon diese Leseprobe macht klar: Der Autor Christopher Wurmdobler (geboren 1965 in Freiburg im Breisgau) nimmt sich in „SOLO“ mit viel Witz und Ironie des scheinbar nicht enden wollenden Tanzes eines gewissen Teils der Szene an, den diese „spaßiges Leben“ nennt. Freundschaft, Liebe, Kunstevents, Konsum, Fitnesstraining sowie Sex, Körperkult und Älterwerden – die Geschichte um, mit und über Kinderarzt David (Mitte 30, 200 qm Luxuswohnung, die beste Freundin Bloggerin und Schwulenmutti) bietet alle Zutaten, die Mann lesen will. Bierernst sollte man das nicht nehmen, aber Denkanstöße gibt dieser erfrischend lustige Roman durchaus. Wir empfehlen!

Christopher Wurmdobler: SOLO, www.czernin-verlag.com