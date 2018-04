Die Liebe, ein seltsames Spiel

× Erweitern Foto: E. Brown Paul Russell

Der 1956 in Memphis (USA) geborene Autor Paul Russell widmet sich in seinem neuen Buch den Irrungen und Wirrungen der Liebe und all den Beziehungsverflechtungen.

„Über den Wolken“ erzählt von Anatole, der Rafa innigst liebt, aber dann doch auch schon lange mit ihm zusammen ist. Und bei Chris, ja, da klopft sein Herz. Und das, obwohl Chris ihm vor einem Vierteljahrhundert das Herz gebrochen hat!

Verstehe einer die Liebe ...

Die Figuren dieses Romans kann man schon kennen, sind es doch die aus einem früheren Werk von Paul. „Mit einem Zeitsprung von 25 Jahren kehrt Russell zu den Figuren seines Romans ‚Brackwasser‘ zurück und scheucht sie durch die Wechselbäder ‚Möglichkeit‘ und ‚Wirklichkeit‘, auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, ob in der Mitte des Lebens so etwas wie Zufriedenheit zu erreichen ist“, verrät dazu der herausgebende Männerschwarm Skript Verlag. Ein schönes, ein lesenswertes Buch.

