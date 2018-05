Buchtipp: Marcia Barrett „Immer weiter“

× Erweitern Foto: M. Rädel Boney M. Zwischen 1975 bis zur Trennung 1985 konnten Boney M. jede Single in den internationalen Charts plazieren.

Marcia Barrett war einer der beiden Sängerinnen des legendären Quartetts Boney M., Anfang Juni erscheint nun ihr Buch.

Obwohl die Lead Vocals bei Boney M. meist Liz Mitchell zugesprochen wurden, etwa bei „Rivers of Babylon“, „Daddy Cool“ und „Felicidad (Margherita)“, war auch Marcia die Stimme von Nummer-eins-Hits wie „We Kill the World“ (1981, Südafrika) und „Belfast“ (1977, Deutschland). Ohnehin legt sie in Interviews – zu Recht – Wert darauf, dass sie bei den allermeisten Liedern auf Erfolgs-Alben wie „Oceans of Fantasy“, „Love for Sale“ und „Diamonds“ mitsang, live war sie ohnehin eine der kräftigsten Stimmen.

Kritik übt sie an Produzent und Mastermind Frank Farian, denn ihrer Meinung nach sei ihr künstlerischer Beitrag weder genügend gewürdigt, noch angemessen bezahlt worden.

„Ich bin enorm stolz darauf, eine der beiden Stimmen von Boney M. gewesen zu sein … Das bedeutet mir so viel, dass sich mein Ärger über Frank Farian in Grenzen hält, obwohl er mir noch immer so viel Geld schuldet“, so Marcia Barrett.

Aber keine Angst, das Buch ist keine verbitterte Abrechnung, es ist ein sehr, sehr interessanter Einblick in die Musikwelt von damals, aber auch ein persönlicher Blick auf ein Leben, das viele Schicksalsschläge bewältigen musste. Mehrmals erkrankte Marcia an Krebs, kämpfte sich aber immer wieder zurück ins Leben, denn „Immer weiter“ war ihr Motto – und deswegen auch der passende Buchtitel.

Marcia Barrett mit Lloyd Bradley: „Immer weiter – Mein Leben mit und ohne Boney M.“, EDITION KOCH, ISBN 978-3-7081-0527-7