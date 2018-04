Abramov Lex in Wort und Bild

× Erweitern Foto: Dima Bocharov Abramov Lex

Aus einem lungenkranken, schmächtigen Jungen in Kasachstan wurde ein starker Aktivist – und ein begehrtes Model.

„What a man, what a man, what a man, what a mighty good man“, bei diesem Kerl kommt man nicht umher, Salt ’n’ Pepa & En Vogue zu zitieren.

Abramov Lex ist ein weltweit begehrtes Model, das nicht nur mit seinem Körper beeindruckt, sondern auch mit der Zahl seiner Follower auf Instagram: fast 300.000 können nicht genug bekommen von ihm!

Gerade erschienen zwei Bücher von Abramov in seiner gerade startenden fünfteilige Reihe „Uncovered” – „Vol.1 Wrangler“ sowie „Vol. 2 Mercenary“, zwei Coming-of-Age-Bücher, in denen der in Russland Geborene sehr persönliche Themen behandelt, schließlich führte er 18 Jahre lang Tagebuch.

Inzwischen lebt Abramov Lex frei und glücklich als Künstler in New York.

www.instagram.com/abramov_lex

www.abramovlex.com

