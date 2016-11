Bright Light Bright Light

Unser liebster Popper gibt sich die Ehre, uns live zu erfreuen. Wir präsentieren!

Und was für sein aktuelles Album „Choreography“ gut war, wird ihm auch live helfen, dem Rod Thomas: „Ich dachte darüber nach, wie ich mein Leben in London und New York choreografiere. Ich arbeite viel als DJ, mein Job ist es dabei, die Leute zum Tanzen zu bringen, und ich liebe es, Menschen beim Tanzen zu beobachten. Das war sehr wichtig für mich und für das Album.“ Anfang November ist er in Berlin und Köln live auf der Bühne – und wir verlosen Karten.

Bright Light Bright Light live: 7.11. Köln: Studio 672, 8.11., Berlin: Musik & Frieden, www.blu.fm/gewinne