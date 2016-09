Spencer Reed

DJ Spencer Reed, ja, er machte früher mal Pornos, präsentiert sein neues Set. Hier versammelt der Technofan die Bretter, die ihn in seinem musikalischen Werdegang am meisten beeinflusst haben. Auch sonst ist seine Seite auf Soundcloud eine Seite, die man durchaus besuchen kann, wenn man nicht auf eine ordentliche Portion Klub verzichten will. Inzwischen ist der Wahlberliner übrigens international ein gefragter DJ – hier hörst du warum.