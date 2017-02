BLONDIE KOMMEN ZURÜCK!

× Erweitern Blondie 2017

Alles neu macht der Wonnemonat Mai. Und 2017 erfreut er zudem mit einem neuen Album von Blondie.

Nein, wir möchten nicht ausführlich auf die Wichtigkeit der Band Blondie für die Popkultur in den 1970ern und 1980ern hinweisen, nicht über ihre künstlerische Entwicklung von Punk zu Disco zu Wave zu Pop oder über das überraschende Comeback in den Charts Ende der 1990er („Maria“). Aber so ganz ohne geht es auch nicht. Also: Geh auf iTunes oder Spotify und höre rein in „Denis“, „Rapture“, „Heart of Glass“, „Call Me“ und „Atomic“ ...

Und genau diese Band kommt zurück. Im Mai. Mit dem Album „Pollinator“, die Single „Fun“ gibt es schon jetzt. Hurra!

Das 11. Album der Truppe mit Frontfrau Debbie Harry hat folgendes Tracklisting:

1. Doom or Destiny

2. Long Time

3. Already Naked

4. Fun

5. My Monster

6. Best Day Ever

7. Gravity

8. When I Gave Up On You

9. Love Level

10. Too Much

11. Fragments