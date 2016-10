★ BETTE MIDLER ★ KLASSE NEUAUFLAGE ★

Bette Midler

Dieses Multilatent trat schon in Szeneklubs auf, als die meisten Größen unserer Community noch nicht einmal geboren waren. Und die haben Glück, denn jetzt wurde Bette Midlers Debutalbum „The Divine Miss M“ neu veröffentlicht.

In ihren Liner-Notes erklärt die singende Schauspielerin auch die Herkunft ihres Spitznamens: „Man begann ungefähr 1969 mich The Divine Miss M zu nennen, nachdem ich das erste Mal im Continental Bath aufgetreten war, einem homosexuellen Badehaus im Souterrain des Ansonia Hotels in der 74. Straße in New York. Mein bester Freund, Bill Hennessy, ein Friseur, den ich während meines Engagements in Fiddler On The Roof traf, nannte mich jahrelang bei diesem Namen. Es war mein erster Abend im Continental Bath, und bevor ich auf die Bühne gehen sollte, steckte der Besitzer Steven Ostrow den Kopf durch meine Garderobentür und fragte mich, wie ich angekündigt werden wollte. Ich antwortete: ‚Sag ihnen einfach, ich bin göttlich‘. So fing es an.“

Das Album „The Divine Miss M“ erschien 1972 und wurde dank Hits wie „Boogie Woogie Bugle Boy“ und „Do You Want to Dance“ ein großer Erfolg. Die Neuauflage 2016 besteht aus zwei CDs, dem Original-Album und einer zweiten CD mit neun zusätzliche Aufnahmen – davon fünf bisher unveröffentlicht. Zu diesen Aufnahmen zählen eine alternative Version von „Superstar“, die Demos zu „Saturday Night“ und „Mr. Freedom And I“ sowie die Originalversionen von „Old Cape Cod“ und „Marahuana“, die einige Jahre später für Midlers Album „Songs for the New Depression“ (1976) neu gemixt wurden. Für Fans ein Muss!