... dufte! Nein, so wunderbar (Anspieltipp: „Berlin, du bist so wunderbar (MVCA Remix)“ von MVCA).

Egal, ob im baden-württembergisch geprägten Stadtteil Prenzlauer Berg, im multikulturellen skandinavischen Außenposten Mitte oder im spanisch debattierenden Kreuzberg, überall gibt es Spannendes, Schönes und auch mal erst Verstörendes zu erleben. Und zu hören! Erlebbar zum Beispiel mit diesem Sampler. Die neuste – die 18. – Werksammlung aus der Reihe „about: berlin“ erscheint am 20.9. in verschiedenen Formaten und erfreut mit Musik von u. a. 2raumwohnung und Klangkarussell.

Hier ist ein Clip vom Sampler: