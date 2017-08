BENNY ANDERSSON: PIANO

× Erweitern Foto: Deutsche Grammophon Benny Andersson

Zusammen mit Björn Ulvaeus war Benny Andersson maßgeblich am Welterfolg von ABBA beteiligt. Zwischen 1972 und 1982 platzierten die beiden Freunde zusammen mit Anni-Frid und Agnetha bis zur Trennung jede Single in den Charts – jetzt meldet sich Benny solo zurück. Am Piano.

Der Sympathische war schon zu ABBA-Zeiten der freundliche Bär am Synthesizer oder Klavier, der mit seinen Melodien dafür sorgte, dass Welthits wie „Dancing Queen“, „Ring Ring“, „One of Us“ oder auch „Voulez-vous“ zu den Klassikern wurden, die auch heute noch im Radio und auf Partys erklingen. Er komponierte mit Björn das, was die Damen höchst erfolgreich sangen.

Und Benny war übrigens schon vor und nach ABBA erfolgreich. Zum Beispiel mit dem Musical „Chess“ samt dem Welthit „One Night in Bangkok“.

Am 29.9. erscheint nun sein Piano-Album bei Universal Music/Deutsche Grammophon.

Wie beschreibt Benny das Album? Als „Interpretationen voller ungekünstelter Reinheit, die ohne jeden überflüssigen Schnörkel arrangiert wurden. Weltberühmte, beliebte Stücke, die uns in einer nie da gewesenen Direktheit berühren.“

Unsere Anspieltipps sind „The Day Before You Came“, „Embassy Lament“ und „Happy New Year“. Sehr, sehr schön, das.