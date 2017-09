Benjamin Richter haut in die Tasten

Und wie er das tut. Für sein bereits zweites Album nach dem erfolgreichen Chart-Debüt „The Grand Momentum“ hat sich der in Berlin lebende Pianopoet sowohl der eigenen Songwriterfähigkeiten bedient, als auch der kreativen Bearbeitung großer Hits.

× Erweitern Foto: Gregor Hohenberg Benjamin Richter

Das ist in sofern nicht sehr überraschend, als das Richter zwar schon bei vielen Projekten als Produzent dabei war (unter anderem für Marc Terenzi), aber das große Tasteninstrument als seine wahre Bestimmung begreift: „Am Klavier fließen meine Gedanken einfach in Musik. Für mich ist es etwas ganz Persönliches und Poetisches darauf zu spielen – als würde ich Träumen, nur halt in Musik. Ich möchte die Menschen mit meiner Musik berühren und sie ebenfalls zum Träumen einladen."

× Erweitern Benjamin Richter "Faded" Die erste Single aus dem aktuellen Album: "Faded"

Wer jetzt reine Klaviersonaten und Rondos à la „Für Elise“ erwartet, wird überrascht: Elektronische Soundspielereien und sphärische Streicherarrangements verdichten „Memory Lane“ zu einem epischen Gesamtwerk des immer beliebteren Klassikpop-Genres. Besonders gelingt dies zum Beispiel mit Ed Sheerans „I See Fire“ oder dem großartigen „Don’t Let Me Down“ von den Chainsmokers.

