BANANARAMA #2017

Von wegen kurzlebige Popmusikwelt, diese Damen halten zusammen! Die Frauencombo Bananarama räumte in den 1980ern und 1990ern mit Hits wie „Robert de Niro’s Waiting“, „Venus“ und „Really Saying Something“ ab.

Und Bananarama schaffte auch 2005 mit „Move in My Direction“ den Sprung in die UK Top 20 – als Duo. Jetzt sind sie alle drei wieder zusammen – und zwar in der Besetzung von 1982, als sie mit „It Ain't What You Do It's the Way That You Do It“ erstmals in den Hitlisten abräumten.

Warum? „Wenn’s ums Geld ginge, müssten wir keine Musik machen. Aber wir hatten Lust dazu“, so Sara in einem Interview mit uns. Die Szene mägen sie, nicht nur wegen der Auftritte im Klub „G.A.Y.“: „Die Schwulen haben sich an uns auch erinnert, als wir eine Weile weg vom Fenster waren.“

Und vor allem freuen sich „die Schwulen“, dass ihr zurück seid!

https://www.facebook.com/TheBananarama/