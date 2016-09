BAHAMA SOUL CLUB

Der bereits auf den Vorgängeralben eingeführte elegante, perkussive Cocktail aus Latin Jazz, Soul, Bossa und Boogaloo mischt sich mit der dunklen, sinnlichen, verführerischen Mystik von Tiki und Exotica.

HAVANA ’58, die glorreiche Zeit vor der kubanischen Revolution (Silvester 1958), in der Havana als die ‚Sündenwelthauptstadt‘ gefeiert wurde. Mojitos, Mambos, Mobsters & Muchachas – es gab das volle Programm. Und es gab nichts, was es nicht gab. Mit dem vierten Studioalbum präsentiert der Bahama Soul Club einen sehr persönlichen Soundtrack, eine musikalische Hommage, inspiriert von dem pulsierenden Verve einer unvergessenen Zeit, die es in dieser Form nie wieder geben wird. Wir treffen auf leuchtende Varietés, schillernde Casinos und mondäne Hotels, schauen aber auch in schäbige Bars und leere Portemonnaies. Die Rumba ist überall zu hören ...