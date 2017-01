AUWEIA, MARIAH!

Mariah Carey

Das „Festival der 1000 Pannen“ hätte ihr Auftritt im US-Fernsehen (live!) auch heißen können.

Am 31.12. wollte die vor allem in den 1990ern erfolgreiche Soul-Popperin ihre Fans mit einigen Liedern bespaßen, doch leider klappte weder das Lip-syncing, noch das Playback, noch irgendwas. Nach wenigen Minuten brach die gerade wieder schlanke Diva den Auftritt ab. Twitterte danach aber ungewohnt sympathisch: „Shit happens. Ein fröhliches und gesundes neues Jahr für alle! Auf mehr Schlagzeilen in 2017!“ Das versöhnt irgendwie.