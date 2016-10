AUSGEZEICHNET ★ DIE MITTE DER WELT

Die Mitte der Welt

Am vergangenen Wochenende wurde DER aktuelle Szenefilm „Die Mitte der Welt“ gleich auf zwei Festivals mit Preisen bedacht:

Hauptdarsteller Louis Hofmann wurde bei den Filmkunsttagen Sachsen-Anhalt mit dem Filmkunstpreis als „Bester Darsteller“ geehrt, auf den 27. Lesbisch-Schwulen Filmtagen Hamburg, dem größten und ältesten Queer-Festival in Deutschland erhielt der wirklich schöne und klischeefreie Film den Publikumspreis als „Bester Langfilm“. Wir gratulieren!

Damit setzt sich nach den Auszeichnungen, dem Publikumspreis der 16. Leipziger Filmkunstmesse sowie dem Preis als „Bester Jugendfilm“ beim 11. Marburger „Final Cut“ Kinder- und Jugendfilmfestival, die Erfolgswelle von Andreas Steinhöfels Bestseller-Verfilmung „Die Mitte der Welt“ weiter fort.

Für Berliner interessant: Sowohl der Regisseur als auch einer der Hauptdarsteller waren Gäste der letzten „Irrenhouse“-Party von Nina Queer ...

Mehr zum Film gibt's in der November-Ausgabe unserer Magazine zu lesen, oder demnächst auch hier auf der Website. „Die Mitte der Welt" kommt am 10. November in die deutschen Kinos.