Ausgezeichnet: Cher. Ausgezeichnet, Cher!

Die Rockerin, die Popperin, die Disco-Frau, die streitlustige Mutter eines Transsexuellen, die Freundin von Tina Turner, die Oscar-Gekrönte. Und jetzt bekommt sie noch eine Auszeichnung.

Am 20. Mai wird sie 71 Jahre jung, am 21.5. werden die 2017 Billboard Music Awards vergeben – Cherilyn Sarkisian hat Grund zum Feiern.

Bekannt wurde Cher in 1960ern mit Ehemann Sonny und Hits wie „I Got You Babe“ und „The Beat Goes On“, in den 1970ern folgten Klassiker wie „Take Me Home“ und „Half Breed“, in den 1980ern dann Gassenhauer wie „If I Could Turn Back Time“ und „We All Sleep Alone“. Ihre größten Hits hatte sie in den 1990ern mit etwa „The Shoop Shoop Song (It’s in His Kiss)“, „Love Can Build a Bridge“ (dieser Nummer-1-Hit entstand zusammen mit Chrissie Hynde, & Neneh Cherry), „Strong Enough“ und „Believe“. Ihr erfolgreichstes Album hatte sie 2013: „Closer to the Truth“, das schaffte Platz 3 in den USA und warf Hits wie „Woman’s World“ ab.

„Wenn du nicht bereit bist, auch einmal lächerlich zu sein, dann wirst du nie großartig sein! Glaubst du, ich wäre so lang dabei, wenn ich darüber nachdenke, was die Leute sagen? Ich zieh mir meinen G-String an und mache weiter“, sagte Cher einmal. Das hat die Künstlerin ganz nach vorne gebracht, nicht nur in den Hitlisten, auch als Role Model.

Am 21. Mai wird sie also in der T-Mobile Arena in Las Vegas mit dem ICON AWARD von Billboards ausgezeichnet. „Ich fühle mich geehrt diese Auszeichnung zu erhalten. Ich werde den Preis und meine Liebe zur Musik auf der Bühne mit meinen Fans feiern.“

Wir gratulieren!

http://www.cher.com

The #BBMAs will broadcast LIVE from T-Mobile Arena in Las Vegas on Sunday, May 21st at 8:00pm ET / 5:00pm PT on ABC.