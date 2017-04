A R I Z O N A – Liebe ist ...

× Erweitern Foto: Jimmy Fontaine ARIZONA

Letzte Woche feierte das Video zum Song „Electric Touch“ der Indie-Band A R I Z O N A Premiere. Es ist die erste visuelle Auskopplung ihres Debüts „GALLERY“, das am 19. Mai 2017 erscheint. Das Musikvideo der neuesten Single erzählt die Geschichte des homosexuellen Paares Hailee und Carly.

Bevor die Idee zum Video von „Electric Touch” entstand, erreichte Sänger Zachary Hannah und seine beiden Bandkollegen Nathan Esquite und David Labuguen ein leidenschaftlicher Fanbrief von Hailee Ritcey. In diesem erklärte sie, wie sehr die Musik von A R I Z O N A ihr und ihrer Freundin in den letzten vier Jahren geholfen hat. Sie schrieb auch, welche Schwierigkeiten sie dabei als gleichgeschlechtliches Paar erlebten. „Es gab einige Auf und Abs in unserer Beziehung. Unser Coming-out vor Familie und Freunden war nur eine Herausforderung dabei“, schrieb Hailee. „Wir mussten erst lernen, was es bedeutet eine ernsthafte Beziehung zu führen. Aber jetzt sind wir stark."

In der E-Mail bat sie die Band darum, ihrer Freundin Carly auf dem Konzert in Seattle, welches sie besuchen würden, einen Song zu widmen. Doch es kam anders, denn die drei Jungs waren so berührt von der Geschichte, dass sie dem Pärchen ein ganzes Video zum Song „Electric Touch“ widmeten.