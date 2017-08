Aretha Franklin erhellt den November

× Erweitern Aretha Franklin

Die „First Lady of Soul“, die Stimme von „Respect“, „Sisters Are Doin' It for Themselves“ und „Think“, DIE Stimme, kommt zurück. Mit dem Royal Philharmonic Orchestra: Aretha Franklin!

„The Royal Philharmonic Orchestra ist begeistert davon, auf dieser neuen Aufnahme mitzuspielen, die Aretha Franklins außergewöhnliche Stimme mit den neuen, üppigen Arrangements ihrer größten Hits für ein komplettes Orchester kombiniert. Dies wird eine ganz neue Generation von Hörern an die Musik dieser legendären Performerin heranführen", schwärmt James Williams, Managing Director der Royal Philharmonic. Und jetzt hat er es schon fast verraten: Also am 10. November bekommen wir also die Klassiker neu arrangiert. Unsere Anspieltipps sind „I Say A Little Prayer“, „People Get Ready“ und das Titellied „A Brand New Me“. Zum Einstimmen gibt es unten noch ein Video der Dame von 1980.

Und hier gibt es noch einen Klassiker aus den 1990ern: