Birgit Jensen: Andy Warhol und ich

Neue Arbeiten der in Düsseldorf lebenden Malerin Birgit Jensen.

Ein großer Name als Einfluss kann Bürde wie auch Inspiration sein. Bei „Andy Warhol und ich“ war es ohne Zweifel Letzteres. „Wie Warhol benutze ich ein Sieb, um ein Bildmotiv auf die Leinwand zu bringen. Wir beide verwenden für unsere Kunst ein technisches Verfahren, das eine ganz eigene Ästhetik in das Bild hineinbringt. In den 1960er-Jahren war das revolutionär“, verrät die Künstlerin. „Ich benutze den Siebdruck (aber) nicht als Vervielfältigungsinstrument. Jedes Bild ist ein Unikat. Hier zeigt sich auch, dass das Bild letztlich das Ergebnis eines malerischen Aktes ist. Mir ist die subtile Ästhetik meiner Arbeiten wichtig.“

Die Werke werden ab dem 16. September zusammen mit Fotografien von 1979, die Andy Warhol zeigen, bis zum 28. Oktober bei Lehr Zeitgenössische Kunst zu sehen sein.

16.9. – 28.10., Birgit Jensen: Andy Warhol und ich, Eröffnung: 16.9., 12 – 15 Uhr, Lehr Zeitgenössische Kunst, Großbeerenstr. 16, Berlin, www.lehr-galerie.de