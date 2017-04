ANDREAS KORN: „Ich freue mich über mein neues Leben!“

× Erweitern Foto: S. Schaubitzer Andreas Korn

Der in Lüneburg Geborene und seit über zwanzig Jahren in Berlin Lebende ist ein bekanntes Gesicht. So steht er unter anderem bei arte und dem ZDF vor der Kamera. Wir trafen uns mit dem Journalisten und Moderator auf ein Gespräch.

WORAN ARBEITEST DU GERADE?

Mich gibt es ja als Moderator und als Produzenten. Das Produzieren nimmt gerade stark zu. Ich produziere lustgetrieben (grinst) Sendungen, Filme, Dokus, Reportagen für TV und Online zu Themen, die mich interessieren. Dinge worauf ich Bock habe!Als Moderator bin ich unter anderem gerade für das wunderbare Reportage-Format „Neuland“ im Einsatz. Ein absoluter Traumjob, darin stelle ich unentdeckte oder fast vergessene Orte in Europa vor. Zum Beispiel eine Insel in Estland, oder wie ein nahezu verlassenes Dorf in Spanien wieder zum Leben erweckt werden soll.

WIE KAMST DU AN DAS THEMA?

Das wurde mir tatsächlich angeboten. Die Verantwortlichen fanden, dass das gut zu mir passt. Und ich finde das auch. (lächelt) Als Produzent fallen mir dauernd Dinge ein, auch gerne nachts. Wenn ich dann morgens aufwache, habe ich 40.000 Ideen im Kopf, drehe mich um, nehme den Laptop neben meinem Bett und lege direkt los. Gerne auch schon mal um sechs Uhr morgens.

ENTSPANNST DU DENN AUCH MAL?

Oh, wirke ich so gestresst? (lacht) Nun, ich mag die Themen, die ich bearbeite, sie sind für mich nicht im klassischen Sinn stressig. Meine Arbeit ist ja keine ARBEIT für mich. Es interessiert mich alles wirklich und macht mir Spaß. Ich liebe es zu reisen und habe die Chance, interessante Menschen zu treffen und ausgefallene Orte zu besuchen.

REIST DU LIEBER INS WARME ODER INS KALTE?

Mein Traum ist Buenos Aires – also warm, sehr warm.

WORAUF FREUST DU DICH GERADE?

Ich freue mich, dass 2017 so toll gestartet ist. Mein Europamagazin „Yourope“ ging 2016 zu Ende, aber „Neuland“ und anderen Sendungen gingen los, das ging so Hand in Hand ... Das Produzieren für unter anderem arte oder ZDF wird immer mehr, es passieren tolle neue Dinge. Ich freue mich über mein neues Leben! Mir war nicht klar, wie durchgetaktet mein Leben vorher war, als ich noch jede Woche von einer anderen Stadt aus auf Sendung war.

WIE NUTZT DU DENN BERLIN?

Berlin ist meine Wahlheimat. Die Stadt inspiriert mich, all das, was hier passiert: neue Restaurants, Bars, Veranstaltungen, interessante Menschen ... Berlin bietet immer etwas Spannendes. Und das Nachtleben natürlich: Wichtig ist mir an einem Abend, dass es immer mindestens EIN gutes Gespräch gibt – auch wenn ich mich nicht zwangsläufig am nächsten Tag an alles erinnere ... (lacht)

*Interview: Michael Rädel

http://andreaskorn.info/

https://www.facebook.com/moderator.andreas.korn/