AMANDA ist eine Taffe

Ihr erstes Lied schrieb sie mit 17, jetzt kommt Amandas neustes Werk.

× Erweitern Foto: David Koenigsmann Amanda

„Es gab eigentlich nur eine Zeit, in der ich nicht bewusst den Traum hatte, Musikerin zu werden: In meiner Teenager-Trotzphase, als ich vor allem Nirvana und Marilyn Manson gehört habe. Da fand ich meine Eltern peinlich und wollte auf gar keinen Fall so werden wie meine Mutter“, verrät die 1983 in Berlin-Steglitz geborene Rapperin. „Als ich angefangen habe zu rappen, wollten alle Künstler, die ich gefeiert habe, auch mit mir Mucke machen. Die haben immer gesagt, dass ich die einzige Frau bin, die rappen kann“ – selbstbewusst ist sie. Auf ihrem neuen Album „Karussell“ kann man das auch deftig raushören. Und Duette mit Sido und Mark Forster sind auch drauf. Daumen rauf!