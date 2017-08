♡ Alles Liebe, Madonna! ♡

× Erweitern Fotos: Mario Testino, Warner Music, Steven Klein, Universal Music, Herb Ritts Madonna Collage 2017

Soll man den 59. überhaupt zelebrieren? Wir denken: Ja, denn Madonna kann nicht genug Liebe von der Szene bekommen, schließlich war sie schon in den 1980ern unser Sprachrohr zur heteronormativen Mehrheit.

Die am 16. August 1958 als Madonna Louise Ciccone in Bay City, Michigan, USA Geborene war befreundet mit Szene-Pop-Art-Helden wie Keith Haring, feierte mit Andy Warhol, datete Michael Jackson (Mädelsabend ...) und ist auch heute, 2017, noch ganz vorne mit dabei. Und das nicht nur in den Charts (ihr letztes Album erreichte Platz eins bei uns, Platz zwei in den USA), das ewige REBEL HEART geht weiter LIKE A VIRGIN mit Stars wie Beyoncé, Kylie und Nas zur MUSIC ab – es scheint, als ob immer ein RAY OF LIGHT auf die Künstlerin scheine.

Madonna schreibt ihre Lieder meist selbst, sie produziert ihre Musik, sie hat etwas zu sagen. Bemerkenswert in jeder Hinsicht. Auch zum Beispiel, dass sie sich seit Ende der 1980er im Kampf gegen Aids einsetzt, sich für LGBTIQ*- und Frauenrechte starkmacht und selbstbewusst Trump die Stirn bietet. Danke. Und: alles Liebe!

16.8., madonna.com

