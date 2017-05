ALLES LIEBE, GRACE JONES

× Erweitern Grace Jones

Heute wird eines DER Vorbilder großer Stars 69 Jahre jung. Ohne sie gäbe es keine Gaga & keine Madonna. Ohne sie hätten wir auf manchen guten Werbeclip verzichten müssen. Und auf ihre Hits.

„Slave to the Rhythm“, „La vie en rose“, „Do or Die“, „Pull Up to the Bumper“ und „I’ve Seen That Face Before (Libertango)“ – alles Charthits, mit denen man die 1948 geborene Jamaikanerin Grace Jones sofort verbindet. Aber auch – VOR ALLEM – in der Klubwelt war und ist Miss Grace schon lange erfolgreich.

× Erweitern Grace Jones James Bond

Zusammen mit Künstlern wie Giorgio Moroder schuf Miss Jones Disco-Hymnen, die auch heute noch Bestand haben. „On Your Knees“ etwa, oder „Saved“. Pop und Disco wurde bei der kurz geschorenen Schönen zur Kunst!

Kunst war und ist ihr gesamtes Auftreten. Ihre Optik, ihre Shows, ihre Kleider und ihre Schauspielkunst. Wobei, dabei blieb sie eigentlich immer sie selbst, von großer Wandlung war dabei nichts zu sehen. Musste auch nicht sein, sie war und ist auch so großartig. Auch in „Conan der Zerstörer“.

Grace Jones war eine der ersten Frauen in den Medien, die zeigte, dass man nicht heteronormativ auftreten muss, um sexy zu sein. Dass Erfolg dadurch kommt, dass man zu sich steht. Ein Vorbild, fürwahr. Danke.

https://www.instagram.com/gracejonesofficial/