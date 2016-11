ALICIA KEYS „HERE“

Alicia Keys

Genau so mag man das: eine große Stimme, sehr gute Texte, vereint auf einem klasse Album! Das inhaltliche Spektrum auf „Here“ reicht von Fragen des menschlichen Daseins bis hin zu Weltpolitik. Jedes Lied ist durchdrungen von großer Intimität und musikalischem Mut. Hier offenbart Alicia ihr Seelenleben. Das Album ist eine Rückkehr zu ihren Wurzeln in der Hip-Hop-Kultur. Neben den beiden Singles „In Common“ und „Blended Family (What You Do For Love)“ enthält das Album u. a. auch die fantastische Hymne „Hallelujah“.