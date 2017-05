Adele, Dolly Parton, Pearl Jam und Margo Price ...

× Erweitern warchild

... sind nur einige der Künstler, die an dem am 5. Mai erscheinenden Album „Cover Stories: Brandi Carlile Celebrates 10 Years of The Story – An Album to Benefit War Child“ beteiligt sind.

Das Line-Up der Künstler, die anlässlich des 10. Jahrestags des Original-Albums neue Interpretationen präsentieren, liest sich wie ein Who is Who der Branche: Mit dabei sind unter anderem: Adele, The Avett Brothers, Kris Kristofferson, Dolly Parton, Pearl Jam und Margo Price. Der ehemalige US-Präsident Barack Obama schrieb zudem ein Vorwort zum Album. Das Projekt unterstützt War Child UK, eine Organisation, die Kinder in Krisengebieten unterstützt.

Diese historische Musik-Kollektion präsentiert Neuaufnahmen aller 14 Lieder von Brandi Carliles 2007 veröffentlichten Album „The Story“. Der von T Bone Burnett produzierte Longplayer „The Story“, der für die Künstlerin den Durchbruch bedeutete, wurde erst vor einigen Wochen von der RIAA mit Gold ausgezeichnet.