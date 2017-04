ACTION-STAR TANZTE FÜR ERASURE

× Erweitern jason statham fast 8 movie

Und für die Elektro-Truppe The Shamen. Die Rede ist von Jason Statham, der gerade einmal mehr als taffer Kerl im Kino abräumt.

Durch Filme wie (aktuell) „Fast & Furious 8“ wurde er zum Weltstar, in die Hitlisten kam er schon im knappen Höschen für The Shamens „Comin’ On“ und silbern angemalt bei Erasures „Run To The Sun“ – der 1967 Geborene hat die Musik und das sexy Posen aber auch in die Wiege gelegt bekommen, immerhin war sein Vater Sänger und seine Mutter Model. Er selbst war professioneller Wasserspringer, bevor er Schauspieler wurde. Schön, der Mann.

Und hier ist der Erasure-Clip mit sexy Jason Statham (gedreht wurde auch in Berlin):

https://de-de.facebook.com/JasonStatham/