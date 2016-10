Tim Fischer

Gleich zwanzig Lieder präsentiert Tim Fischer via Sony Music am 4.11. auf seinem neuen Album „ABSOLUT!“.

Die Lieder sind Teil seines neuen Bühnenprogramms „ABSOLUT! live“, mit dem er vom 18. Oktober 2016 bis 10. Juni 2017 unterwegs ist und u. a. in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart und Weimar Station macht. Unsere Anspieltipps sind „Bitte geh nicht fort (Ne me quitte pas)“ und „Komm, großer schwarzer Vogel“ sowie „Unterm Säufermond (Windmills of Your Mind“.