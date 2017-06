★ ABBA ♡ VINYL

× Erweitern Foto: Universal Music ABBA

Das ABBA-Revival geht in die nächste Runde. Nachdem in den vergangenen Jahren bereits gefeierte CD-DVD-Neuauflagen aller Alben veröffentlicht wurden, kommen pünktlich zur CSD-Zeit ganz besondere ABBA-Leckerbissen auf den Markt.

Zum einen erscheint eine der erfolgreichsten Hitsammlungen überhaupt auf Vinyl: ABBA „Gold“ von 1992 als limitierte Doppel-LP in goldener Farbe auf 180 Gramm Vinyl, inklusive einer beigefügten Karte mit einem MP3 Download-Code. Zum anderen gibt es Solo-Veröffentlichungen der vier ABBA-Mitglieder vor und nach ABBA, etwa Fridas „Something’s Going On” oder Björn Ulvaeus und Benny Anderssons „Lycka” – ebenfalls auf Vinyl!

Ein Blick auf die Band

Die ersten Alben „Ring Ring“, „Waterloo“ und „ABBA“ sind noch eher leicht angerockter Pop (zum Beispiel „Ring Ring“ von 1973, ihre erste Nummer eins in Schweden und Belgien) und große Balladen (unter anderem „S.O.S.“ 1975), doch ab „Arrival“ wandten sich ABBA ganz klar der Tanzfläche zu.

Hits wie „Dancing Queen“ schielten nicht nur auf die Disco, sie dominierten sie. Mit „Voulez-Vous“ zeigten sich 1979 die vier dann nach sieben erfolgreichen Jahren noch tanzbarer, noch discoider als zuvor mit Hits wie „Take A Chance On Me“.

ABBA = mehr Disco und weniger Pop?! Das rief Zweifler auf den Plan. Doch dem Erfolg tat die kurzzeitige Verstimmung der Kritiker keinen Abbruch: Die weltweiten Charts waren einmal mehr fest in ABBAs Hand. Heute gilt das Album „Voulez-Vous“ als eines ihrer stimmigsten und fehlt in kaum einer Sammlung.

Weiter ging es dann rein in die 1980er mit Hits „The Winner Takes It All“, sowie den Alben „Super Trouper“ und „The Visitors“ (mit dem Nummer eins Hit „One Of Us“) und dem 1982er-Abschiedsalbum „The Singles: The First Ten Years“, das mit den beiden Top-10-Hits „Under Attack“ und „The Day Before You Came“ die letzten Singles von ABBA als aktive Band beinhaltete – und auf Platz eins in UK schoss.

Dann widmeten sich alle vier Mitglieder ihren Solokarrieren, Björn und Benny etwa räumten mit dem Musical „Chess“ ab (... mit dem Hit „One Night in Bangkok“ ...). Das große ABBA-Revival kam dann 1992, als die Band Erasure mit ihrer ABBA-Cover-EP „Abba-esque“ in den Charts abräumte. Die Kompositionen der vier Schweden waren wieder in allen Ohren und inspirierten weiter, 2005 etwa nahm Madonna die Hookline aus ABBAs „Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)“ für ihren Welthit „Hung Up“ (und schrieb später dann auch das Vorwort für ABBAs Album „Number Ones“).

Die neuen Vinyl-Reissues erscheinen im Original-Cover, als 180g-Vinyl mit einer mp3-Download-Karte. In limitierter Auflage werden die LPs jeweils als farbige Edition – oder in klassischem Schwarz angeboten. http://www.abbasite.com/