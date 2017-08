Klassiker treffen auf Schnappschüsse

Mit Photoshop Bilder zu verändern, ist nicht neu. Aber selten so gut gemacht wie hier.

Hinter dem Instagram-Profil von egeislekel steckt ein gleichnamiger Mailander Designer (also: Ege Islekel). Und der baut hier Gesichter aus bekannten Gemälden in heutige Straßenszenen ein. So wird etwa Van Gogh zum Landstreicher und gerade erschaffene Venus steht nicht in einer Muschel, sondern sitzt bettelnd auf einer Straße. Sozialkritische Kunst also. Sehr gut, das.

https://www.instagram.com/egeislekel/