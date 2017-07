Männeransichten von Jordan Mejias

× Erweitern Jordan Mejias

Der New Yorker Künstler mit puertoricanischen Wurzeln zeigt das, was Mann gerne sieht, aber so kunstvoll, wie geschmeidig umgesetzt.

Seine Einflüsse sind vielfältig: „Caravaggio, Egon Schiele und Robert Mapplethorpe“, um nur ein paar der Künstler, die ihn inspirieren, zu nennen. Seine größten Einflüsse sind aber Bob Mizer und Michelangeo. „Du willst eine Formel über mich? Hm, versuche mal das: Michelangelo + Mizer = Mejias“, verrät er im Chat. Seine Kunst gibt es jetzt auch in Buchform: In „Jordan Mejias: Of Art and Men“ gibt es auf 128 Seiten (Hardcover, 27 x 21 cm) stolze 72 Kunstdrucke. Groß!

Mehr Infos bekommst du hier: jordanmejias.com, jordanmejiasshop.com, https://www.instagram.com/beachbum437/

