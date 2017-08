Die Kunst von Georg Weise

× Erweitern Georg Weise

„Sensible Porträts von Jungen und jungen Männern, die ihre Seele vor dem Hintergrund mystischer Landschaften offenbaren, Umgebungen, die über die Jahre immer abstrakter werden. Oft inspiriert von der mecklenburgischen Landschaft, in der ich meine Kindheit verbrachte“, verrät der Künstler über das, was er am liebsten malt.

Bis Ende September kann man Kunstwerke des Malers Georg Weise in der Raumerei im Friedrichshain entdecken und genießen. Der 1973 in Berlin Geborene widmet sich seit über zwanzig Jahren aber nicht nur der Malerei, auch Skulpturen und Zeichnungen gehören zu seinem Œuvre.

Raumerei, Boxhagener Str. 122, Berlin, nach telefonischer Vereinbarung, 01575 4737179 oder 030 290495-10, www.georgweise.de