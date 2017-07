× Erweitern CharliXCX

Gut zu wissen, danke Charli XCX. Gerade präsentiert die Popperin ihr neues Video. Das Besondere daran ist, dass die Sängerin selbst Regie führte.

Charli XCX wurde 2012 zusammen mit Icona Pop und „I Don't Care“ bekannt, es folgten Hits mit u. a. Marina and the Diamonds und Solo-Erfolge, etwa „Boom Clap“. Der neue Track „Boys“ ist die zweite – offizielle – Single aus Charli XCX’ kommendem dritten Album, das 2018 erscheinen soll. Im Video dazu wimmelt es nur so vor Stars, u. a. dabei sind Mark Ronson, Diplo, Charlie Puth, Stormzy, JoeJonas, Chromeo, Flume, Kaytranada, Sage The Gemini, Ty Dollar $ign und Wiz Khalifa.

„Von allen meinen bisherigen Musikvideos ist das zu ‚Boys’ mein absoluter Favorit. Ich möchte mich einfach nur bei allen beteiligten Boys dafür bedanken, dass sie meine Vision verstanden und mitgetragen haben und von dem Konzept begeistert waren!“, verrät Charli XCX dazu. „P.S. Bei der Arbeit an diesem Video kamen keine Boys zu Schaden.“

Hier ist das Video: