30 JAHRE CROWDED HOUSE

Crowded House

Crowded House feiern ihr 30-jähriges Bandjubiläum mit Reissues ihres gesamten Backkatalogs als 2CD- bzw. 180g-Vinyl Versionen mit viel seltenem, von Neil Finn und der Band persönlich ausgesuchtem Zusatzmaterial.

Die 2CD-Deluxe-Edition enthält jeweils ein Originalalbum und eine CD mit Raritäten, B-Seiten, bisher unveröffentlichten Heimdemos und verworfenen Aufnahmen – insgesamt über 100 unveröffentlichte Tracks. Das Ganze befindet sich in einer hochwertigen Deluxe-Verpackung mit ausführlichen Begleittexten, neuen Interviews mit der Band und Memorabilien aus den persönlichen Archiven der Band und der Fans in einem 36-seitigen Buch.

Neil Finn zur Ankündigung der Reissues: „Wir freuen uns riesig, dass alle sieben Alben noch einmal in allen Formaten, einschließlich einer Vinylversion, erscheinen werden. Und nicht nur das, sie enthalten auch wahnsinnig viele Raritäten, wie z.B. Demos in einem sehr frühen Stadium und andere unveröffentlichte Kuriositäten sowie neue Artworks von meinem lieben Freund Nick Seymour. Wir haben lange an diesem Projekt gearbeitet, viele Aufnahmen durchgehört, bearbeitet und neu abgemischt – Letzteres hauptsächlich durch unseren Experten Jeremy Ansell in Auckland. Wir haben viel Liebe in die Arbeit gesteckt und unser Ziel war es von Anfang an, für unsere großartigen und treuen Fans eine qualitativ absolut hochwertige und ultimative Rückschau auf die einzigartige Geschichte von Crowded House zu produzieren."