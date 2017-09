× Erweitern Foto: Jens Wormstaedt Verleger Joachim Bartholomae und Detlef Grumbach

Trotz schwuler Buchläden und dem Gmünder-Verlag war 1992 die Emanzipation im Literatur- und Sachbuchmarkt mit schwulen Themen mehr als dürftig. Verleger Joachim Bartholomae und Detlef Grumbach wollten das ändern und gründeten den Männerschwarm Verlag. Bis heute opfern sie ihre Zeit, um Qualität ins queere Bücherregal zu schaffen.

Am 2. Oktober wird das mit einem Abend im Hamburger Schmidtchen gefeiert. „Wir holen Autoren und andere Mitstreiter der letzten 25 Jahre auf die Bühne, plaudern über schöne und ärgerliche Momente der Vergangenheit und lassen vor allem immer wieder aus alten und neuen Büchern des Verlags lesen. Denn die Bücher stehen im Mittelpunkt dieses Abends, und deshalb ist beste Unterhaltung garantiert“, so die Verlagsinhaber. hinnerk gratuliert von Herzen! Und Szenegrößen ebenfalls.

2.10., 25 Jahre Männerschwarm Verlag, Schmidtchen im Klubhaus St. Pauli, 20 Uhr, Spielbudenplatz 21/22, Hamburg, S Reeperbahn, 20 Uhr, Karten unter www.tivoli.de, www.maennerschwarm.de

× Erweitern Foto: Michael Reh Lilo Wanders

Lilo Wanders, Bücherwurm und Sexpertin

„Ach was waren das für Zeiten...“ heißt es in einem Song der schwulen Theatergruppe „Brühwarm“ vom Ende der 70er-Jahre. Den Nachgeborenen ist schwer vermittelbar, was es hieß, sich damals als schwul zu outen, für die Rechte der Homosexuellen auf die Straße zu gehen oder ein schwules Café, gar einen Buchladen zu eröffnen. Das aber geschah Mitte 1981 am Neuen Pferdemarkt in Hamburg; „Männerschwarm“ hieß die Buchhandlung, und aus ihr ging 1992 der Verlag „Männerschwarm“ hervor. Der Buchladen ist dem Mainstream zum Opfer gefallen – inzwischen sind Bücher mit explizit schwulem Inhalt längst im „normalen“ Sortiment zu finden – aber der Verlag „Männerschwarm“ lebt und feiert dieser Tage seinen 25. Geburtstag! Ich freue mich, mit zu den Gratulanten gehören zu dürfen: Alles Liebe, alles Gute, alles Schöne für euch wünscht Lilo Wanders

× Erweitern Foto: W. Tabbert Ralf König

Ralf König, Comiczeichner

Ähem! Liebe Männerschwärmer! Lieber Joachim, lieber Detlef!

An der Gründung des Verlages war ich ja nicht ganz unschuldig, erregte doch die Erstveröffentlichung „Bullenklöten“ neunzehnhundertweissnich enorme Auflagen. Das waren noch Zeiten, als vier Seiten Bauarbeiter-Arschlecken noch Aufsehen erregte! Zuletzt, in „Barry Hoden“, hatten meine haarigen Kerle schon drei (!) dicke Schwänze und keine Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften interessiert’s. So konnte es kommen, im Laufe von 25 Jahren! Ich gratuliere darum umso mehr zu aufopferungsvoller schwuler Kulturpflege und Durchhaltevermögen, wünsche euch gute Nerven und den nötigen Erfolg, um noch lange weiter Bücher aufzulegen! Auch wenn die Nasen draußen nur noch an ihren Smartphones kleben: Die Welt braucht Literatur, und die Community braucht schwule Literatur! Als kulturelles Lesezeichen. Sonst wäre einiges im Argen.

Gute Wünsche, Ralf

× Erweitern Olivias Showclub

Olivia Jones, Bürgermeister*in von St. Pauli

„Herzlichen Glückwunsch an unser schwul-lesbisches Sprachrohr! Danke vor allen Dingen für die tollen Bücher, die bei anderen Verlagen keine Chance gehabt hätten, verlegt zu werden. Weiter so! Auf den nächsten 25 Jahre!“

Michael Rädel, Mitherausgeber hinnerk

Alles Gute, lieber Männerschwarm Verlag, zu einem Vierteljahrhundert queeren Schaffens! Schon als Teenager habe ich Bücher gelesen, die ihr herausgegeben habt, und ich denke, dass die von euch geförderte und publizierte Buchkunst nicht nur mein Coming-out mitbeeinflusst hat. Danke dafür und weiter so!