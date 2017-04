20 Jahre MELT. Wir gratulieren.

Stahlgiganten, wummernde Beats, Liveacts auf den Bühnen, Open-Air-Rave-Sonnenuntergangsromantik am Gremminer See – das ist das legendäre Melt-Festival.

FOTO: STEPHAN FLAD

Und als ob das nicht schon genug Lust macht, das Festival zu erleben, begeistern auch die angekündigten Künstler. Das Line-up für dieses Jahr liest sich wahrlich wie das Who’s who der angesagten Avantgarde in Sachen Musik. So sind unter anderem Fatboy Slim, Phoenix, GusGus, The Kills, Warpaint, MØ, Glass Animals und Recondite (live) dabei.

Besonders cool finden wir die Teilnahme von Die Antwoord. „Kaum eine andere Band hat es in den letzten Jahren geschafft, ein derart schräges Konstrukt irgendwo zwischen Elektro, Rap, White-Trash-Attitüde, Kunst und Wahnsinn zu erschaffen wie die Südafrikaner. Damit passen sie wie Arsch auf Eimer zum Melt und wir freuen uns wie Bolle!“, verrät das Melt-Team.

Wir chatteten mit Melt-Booker Stefan Lehmkuhl.

WORAN ERINNERST DU DICH BESONDERS GERNE, WENN DU AUF ZWEI JAHRZEHNTE MELT BLICKST?

Zu viele Melt-Momente und -Erlebnisse für einen Satz, das Schönste ist einfach, jedes Jahr aufs Neue diese netten jungen Menschen aus ganz Europa so glücklich beim Feiern zu erleben. Es ist schon immer wieder aufs Neue eine ganz besondere Stimmung beim Melt, so ein Knistern in der Luft.

IHR SEID INZWISCHEN WELTWEIT EIN BEGRIFF. HATTET IHR MIT DEM ERFOLG GERECHNET?

Schon die frühen Ausgaben fühlten sich besonders an. Ich finde immer, man kann das Melt-Gefühl schlecht beschreiben, man muss es mal selbst erlebt haben. Und die, die es erlebt haben, tragen es weiter in die Welt. Damit gerechnet, nein, aber es hat uns nicht überrascht, dass uns ein gewisser Ruf vorauseilt.

14. – 16.7., www.meltfestival.de