Kino • Alle Farben des Lebens

Ray ist 16 und transgender. Der Start seiner Hormontherapie stellt drei Generationen in „Alle Farben des Lebens“ vor existenzielle Entscheidungen.

× Erweitern Fotos: Tobis Film Alle Farben des Lebens _B5E8527.cr2

Eigentlich scheint alles schon klar. Der 16-jährige Ray (Elle Fanning, „Maleficent“) wurde als Ramona geboren, lebt aber schon seit Jahren als Junge und möchte nun mit einer Hormontherapie und dem Wechsel auf eine neue Schule den Start in sein neues Leben vollziehen. Weil für die Hormontherapie aber eine Unterschrift beider Elternteile notwendig ist, muss sich auch Rays Mutter Maggie (Naomi Watts, „Birdman“) der neuen Realität stellen, denn der letzte Kontakt zu ihrem Ex (Tate Donovan, „Damages“) ist schon Jahrzehnte her. Und sogar Großmutter Dolly (Susan Sarandon, Thelma & Louise“), die mit ihrer Lebensgefährtin im gleichen Haus lebt, hat Schwierigkeiten zu akzeptieren, dass sie von nun an endgültig einen Enkelsohn haben soll.

„Alle Farben des Lebens“ bringt Ausnahmeschauspielerinnen aus drei Generationen zusammen auf die Leinwand. Alle drei schaffen es, durch nuanciertes und gefühlvolles Spiel die ganze Komplexität zwischenmenschlichen Daseins darzustellen und dem Film bei allem Drama stets auch eine angenehme Dosis Humor mitzugeben. Auch wenn man in der Rolle des Ray vielleicht lieber einen Transgender-Schauspieler gesehen hätte, wirkt der Film durchweg authentisch. Sehenswert!

Kinostart: 8. Dezember