Foto: Stephanie Päpke / Ahoi Events Winter Pride

Ab dem 27. November startet Hamburgs pinkster Weihnachtsmarkt in diesem Jahr. Auf dem Parkplatz am Tor zum Homokiez von St. Georg gibt es neben den Partyabenden mit DJ an den Wochenenden auch wieder den Szenestand für Vereine und Verbände und natürlich eine von drei Hütten für die ganz eigene queere Weihnachtsfeier: Einfach mit günstigen Vollverpflegungspaketen inklusive Glühwein, Spekulatius, Lebkuchen und je nach Paketwahl weiteren hochprozentigen Zutaten ganz entspannt mit bis zu 15 bzw. 35 Personen feiern.

27.11. – 30.12., Winter Pride, Ecke Lange Reihe/Kirchenallee, www.winterpride.de