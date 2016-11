Welt-AIDS-Tag • Bremen

Bereits eine Woche vor dem Welt-Aids-Tag, nämlich am 26. November, startete das Rat&Tat-Zentrum Bremen seine Spendensammlung und Aids-Teddy-Aktion. Von 9 bis 14 Uhr findest du die Aktivisten auf dem Markt in Findorff, von 8 bis 14 Uhr in Neustadt.

Am 1. Dezember folgt dann ein Stand auf dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von 13 bis 17 Uhr, bevor um 19 Uhr der ökumenische Gottesdienst unter dem Thema „Kraft – Liebe – Besonnenheit“ bei der Ev. Friedensgemeinde in der Humboldtstraße 175 beginnt. Der Gottesdienst wird unter anderem von Mitarbeitenden der Friedensgemeinde, der evangelischen und katholischen Kirche Bremen, HuK – Homosexuelle und Kirche, dem Gesundheitsamt Bremen (Aids/STD-Beratung) sowie dem Rat&Tat-Zentrum vorbereitet. Den musikalischen Rahmen gestaltet der Chor „Joy & Spirit“ unter der Leitung von Daniel Akkermann. Anschließend sind alle zum besinnlichen Ausklang ins Café Pax der Friedensgemeinde eingeladen.

Die AIDS-Hilfe Bremen wird ab dem 1. Dezember wieder eine Ausstellung mit von Künstlern gespendeten Bildern zeigen (Kukoon, Buntentorsteinweg 29), die am 8. Januar versteigert werden sollen.