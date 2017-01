WAS IST DAS „CASA BLANCA“?

Viele kennen vielleicht die Anzeigen des CASA blanca in den Szenemagazinen, viele Schwule kennen aber auch die Beratungsangebote zu HIV und sexuell übertragbaren Krankheiten bei Hein & Fiete.

Was beides miteinander zu tun hat? Ganz einfach: Das CASA blanca ist das Zentrum der Hamburger Gesundheitsbehörde für HIV und sexuell übertragbare Krankheiten und damit neben dem Angebot im Stammhaus in der Max-Brauer-Allee auch für die Abwicklung der Tests bei Hein & Fiete zuständig. Geballtes Fachwissen in kostenloser und anonymer Beratung und Testung für HIV und weitere sexuell übertragbare Infektionen und sogar gegebenenfalls Behandlung und Untersuchung durch Ärztinnen, Sozialpädagoginnen, Krankenschwestern und Berater machen das CASA blanca zum wichtigen Eckpfeiler im deutschlandweit vorbildlichen Präventionskonzept der Hansestadt. Das Beratungs- und Testangebot des CASA blanca richtet sich an alle, die sexuell aktiv sind. Auch Menschen mit HIV und Menschen mit Interesse an PreP können sich beraten und testen lassen. Es gibt ein fremdsprachiges Angebot auf Englisch und Französisch und mit Dolmetschern auf Arabisch, Bulgarisch, Farsi, Rumänisch, Spanisch und Türkisch. Alle Infos, Kontakt und Öffnungszeiten unter www.hamburg.de/casablanca.